Reggina: Pronti per una settimana di grandi novità. Subito due volti nuovi?

Circola ormai in maniera insistente che quella che sta per arrivare potrebbe essere la settimana in cui, reclamato a gran voce dai tifosi, il presidente Luca Gallo faccia dopo tanto tempo (per ovvi motivi legati alle restrizioni dell’emergenza coronavirus), ritorno a Reggio Calabria.

Leggi anche

Al momento non si registrano comunicazioni ufficiali, ma in attesa di capire quello che potrà succedere per la prima squadra e quindi il futuro su una stagione non conclusa e che solo il prossimo Consiglio Federale potrà dare indicazioni, la società amaranto si muove su altri fronti. Di Antonio Tempestilli si è detto da tempo, ma i colleghi di calciolecce.it, aggiungono qualcosa in più rispetto a quanto già si sapeva.

E cioè della possibilità che insieme al potenziale nuovo responsabile del centro sportivo S. Agata, possa arrivare una nuova figura tecnica “Antonio Tempestilli, giungerà da Roma dopo la lunga e produttiva trafila nel club giallorosso, uomo scelto dal patron Luca Gallo e a sua volta l’ex terzino e già team manager della Prima Squadra della Roma, sceglierà alcuni fidati collaboratori. Uno di questi potrebbe essere il “Principe” Giuseppe Giannini, che andrebbe a ricoprire il ruolo di tecnico della futura Primavera amaranto (naturalmente in caso di salto in serie B)”.