Reggina: cambio al vertice nel settore giovanile?

In attesa di notizie della prima squadra soprattutto per quello che riguarda i movimenti in entrata, da diversi giorni ormai circola insistentemente la voce di un possibile ritorno di Salvatore Laiacona alla guida del settore giovanile.

Lunghissima la sua militanza sotto la gestione Foti, poi il ritorno nel periodo in cui nella Reggina di Gallo era presente il Dg Tempestilli. Come detto, al momento sono solo voci, ma nell’ambiente ormai danno per certo il suo ritorno. Queste comporterebbe, oltre a una serie di conferme, anche l’inserimento di nuovi tecnici nelle varie categorie.