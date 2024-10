Reggina, sfuma un altro obiettivo. Per il centrale difensivo ancora Atalanta?

Sembra l’impresa più difficile, quella di riuscire a portare al tecnico Cevoli un difensore da affiancare all’esperto Conson. Probabilmente tramontata anche l’ipotesi Martinelli, si punta ad un altro difensore centrale. Trattativa in stato avanzato, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, per Alex Redolfi, classe 1994. Nell’ultima stagione con la Juve Stabia, Redolfi è rientrato all’Atalanta per fine prestito. Proposta di contratto biennale.