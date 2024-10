Reggina, si pesca in casa Messina? Piace il portiere Rinaldi e non solo…

Continua a muoversi Massimo Taibi. Il Direttore Sportivo della Reggina, infatti, sarebbe alla ricerca di tasselli che possano andare a rinforzare la rosa amaranto in vista della prossima stagione sportiva. Oltre a guardare i settori giovanili dei club di Serie A, l’ex estremo difensore non disdegna il mercato della Serie D. In particolare, addirittura, le attenzioni dell’ex DS del Modena vedrebbero coinvolti anche un calciatore del Messina, giunto sesto nel girone I del massimo torneo dilettantistico nazionale.

Come riportato dall’agente FIFA Domenico Cecere ai colleghi di messinanelpallone.com, infatti, gli amaranto avrebbero posto il proprio sguardo su Fabio Rinaldi, portiere classe ’98 del Messina. Oltre al bianco-scudato, nel mirino del club dello Stretto vi sarebbero anche l’esterno Antonio Sepe del Catanzaro e l’attaccante Nobile in forza all’Arzignano ed ex del Piacenza.