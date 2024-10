Reggina, si torna a pescare in Sicilia? Nome nuovo per il centrocampo

Inizia ad accendersi davvero il mercato in entrata della Reggina, in vista della prossima stagione, dovrebbe continuare a rinforzare l’organico puntando sui giovani. L’obiettivo, a differenza di quanto fatto fino ad oggi, sarà però di non limitarsi ad ottenere prestiti dai club di Serie A e B, ma di pescare elementi che possano diventare di proprietà del sodalizio di Via Petrara. Replicando, in pratica, quanto fatto con Roberto Marino, il cui rinnovo resta una delle prime questioni da risolvere per il neo DS Massimo Taibi.

Uno dei profili più seguiti dal club dello Stretto, in tal senso, risulterebbe essere quello di Francesco Palermo, talentuoso centrocampista dell’Acireale. Classe ’98 come Marino, il ragazzo, cresciuto nella Primavera del Trapani, si è reso protagonista di un’ottima stagione con i siciliani nel campionato di Serie D, divenendo punto fermo nelle gerarchie della formazione acese, con la quale ha totalizzato 29 presenze, mettendo a segno una rete.

Dotato di ottime capacità d’inserimento e di tiro da fuori, caratteristiche che quest’anno sono un pò mancate nella fisionomia del centrocampo amaranto, Palermo è seguito anche da altri club di Serie C. La volontà dell’entourage del calciatore, comunque, è quella di trovare una sistemazione fra i professionisti al più presto: la Reggina, in ogni caso, sarebbe soluzione più che gradita.