Reggina, Granillo: il Dg Praticò spiega il perchè dell’impossibilità ad aumentare la capienza

Opsite di “Mezzogiorno Amaranto” trasmissione in onda su RadioVideo Touring, il Dg Giuseppe Praticò, tra i diversi argomenti trattati, ha parlato anche della capienza del Granillo: “Lo stadio, dalla passata stagione, ha una capienza di 7499 posti per una serie di limitazioni strutturali. Per istituire un tavolo tecnico, il Gos, quindi allargare la capienza, serve almeno una settimana e poi ci sono tutte le prescrizioni da adempiere. Abbiamo provato a fare la richiesta, ma non si poteva fare nulla in questo momento. Ci sentiamo di ringraziare la città per come sta rispondendo al nostro appello di sostenere la Reggina, fa piacere alla società e soprattutto ai calciatori che avranno il dodicesimo uomo in campo”.

