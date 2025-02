Reggina-Siracusa: biglietti finiti. Che spettacolo – FOTO

Due giorni prima della partita arriva il sold out

Era facilmente immaginabile. A due giorni dalla partita arriva la notizia del sold out per quello che riguarda la vendita dei biglietti della super sfida tra la Reggina e il Siracusa. Saranno 7499 gli spettatori presenti, compresi i 600 che arriveranno dalla Sicilia e non c’è dubbio che se la disponibilità fosse stata totale (10.000), il risultato finale sarebbe stato identico.