Reggina-Siracusa: dove vedere la partita. La novità

La possibilità di assistere al match, per chi non sarà al Granillo

Domenica 9 febbraio all’Oreste Granillo, la partita dell’anno, quella più attesa, quella che in caso di vittoria, si spera per la compagine di Trocini, può dire molto rispetto alla parte finale di questo campionato. Reggina e Siracusa si affrontano da super favorite ma solo una riuscirà a conquistare la promozione. Il match di grande interesse ha già una garanzia, il pubblico. Sold out il settore ospiti, stesso dicasi per i due riservati ai tifosi della Reggina (tribuna ovest e curva sud). Un peccato non poterli riempire tutti per le note limitazioni presenti, ma il colpo d’occhio sarà comunque di categoria superiore.

Per coloro che non avranno la possibilità di assistere all’incontro direttamente allo stadio, pur giocando in casa la Reggina, non sarà la società amaranto a trasmettere l’incontro bensì Tris, la tv siciliana. Basta collegarsi al canale 85 del digitale terrestre o sulla pagina facebook della emittente. Se non lo vedi, basta risintonizzare la tv.