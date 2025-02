Reggina-Siracusa: la probabile formazione amaranto. Chi recupera?

Non ha voluto lasciare indicazioni mister Trocini, nè in conferenza stampa e neppure nel momento in cui ha diramato la lista dei convocati, portando praticamente quasi tutta la rosa per poi decidere chi mandare in campo, chi in panchina, chi in tribuna. Dovrebbero aver recuperato Cham e Renelus, vedremo se sarà la stessa cosa per Giuliodori, certamente fuori invece Grillo.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori (Vesprini), Girasole, Adejo, Cham; Salandria, Laaribi, Porcino; Ragusa, Renelus, Barranco. All. Trocini