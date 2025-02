Serie D: tutte le attenzioni su Reggina-Siracusa. Il programma e la classifica

E’ arrivato il giorno della gara più attesa del campionato. Reggina e Siracusa si affronteranno al Granillo in uno stadio che ha segnato il sold out due giorni prima del match, essendo stati venduti tutti i biglietti rispetto ai posti disponibili. Guardano con attenzione all’incontro la Scafatese che affronta in casa l’Akragas e anche il Sambiase che, dopo qualche battuta d’arresto, ha ripreso la sua marcia anche se non sarà facile sul campo del Locri.

Il programa della giornata

Favara – Paternò

Pompei – Nissa

Reggina – Siracusa

Scafatese – Akragas

Città di S. Agata – Acireale

Locri – Sambiase

Nuova Igea – Licata

Ragusa – Enna

Sancataldese – Vibonese

La classifica

Siracusa 51

Reggina 48

Sambiase 45

Scafatese 42

Vibonese 42

Nissa 33

Paternò 30

Nuova Igea 30

Favara 28

Enna 26

Sancataldese 23

Ragusa 23

Locri 22

Acireale 21

Pompei 21

Licata 19

Città di S. Agata 17

Akragas 14