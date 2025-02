Reggina, il vicesindaco Versace: ‘Meritiamo il salto di qualità’

Ospite di Paolo Amedeo allo Sheraton di Milano in occasione dell’ultima giornata di calciomercato, insieme al presidente del Siracusa Ricci, c’era anche il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. Ha detto la sua sul prossimo scontro diretto che si giocherà al Granillo tra la capolista alla Reggina:

“Come già accaduto nella storia della Reggina, certamente il Granillo si presenterà con un bellissimo colpo d’occhio e soprattutto come ha dichiarato il presidente del Siracusa Ricci, speriamo sia una bella giornata di sport, dove si possano divertire anche le tifoserie. Domenica non sarà una partita decisiva ma certamente importante per la parte restante della stagione. Che sia Reggio Calabria, come lo è stato all’andata a Siracusa, un momento che consenta alle tifoserie di sognare e me lo consenta il presidente, che sogni soprattutto quella della Reggina perchè ce lo meritiamo, meritiamo il salto di qualità”.