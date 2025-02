Siracusa, Ricci: ‘Quando arrivi al Granillo respiri la storia. Stiamo bene’

In occasione dell’ultimo giorno di calciomercato, presente allo Sheraton di Milano il giornalista Paolo Amedeo che, tra gli altri, ha intervistato anche il presidente del Siracusa Ricci. Inevitabilmente si è parlato di quello che sarà lo scontro diretto di domenica prossima: “La partita è certamente interessante ma non decisiva, comunque piena di emozioni. Lo scorso anno a Reggio Calabria siamo stati accolti in maniera perfetta e i tifosi della Reggina hanno ricevuto la stessa accoglienza da noi. Spero si possa godere di uno spettacolo sportivo bello. E’ difficile fare pronostici, noi l’affrontiamo con maggiore consapevolezza, la giusta concentrazione, abbiamo recuperato gli infortunati, crediamo di arrivare nelle migliori condizioni per fare una grande partita.

Quando arrivi al Granillo respiri la storia, lo scorso anno guardando solo le foto nel sottopassaggio ti rendi conto di quello che è stato fatto a Reggio negli ultimi trenta anni. Un saluto particolare al grandissimo presidente Lillo Foti, un visionario a partire dall’idea di costruire il centro sportivo.

Due grandi piazze, due grandi tifoserie e spero che o vincendo il campionato o attraverso il ripescaggio entrambe possano ritrovarsi in serie C”.