Reggina: società compatta, tutti presenti a Como, anche Luca Gallo (foto)

C’è bisogno di tutti in questo particolare e delicato momento. Mister Toscano ha lavorato soprattutto sulla testa dei calciatori e spera di avere le prime risposte sul campo in occasione della trasferta di Como. Nel frattempo anche la società si stringe attorno alla squadra e per la trasferta lombarda si sono mossi i vertici con finanche la presenza del massimo dirigente Luca Gallo, solitamente assente. Insieme a lui come si può notare in foto il GM De Lillo ed il nuovo DG Iiriti.