Reggina, il saluto di Sounas a tutto il Monopoli Calcio

Dovrebbe arrivare in questa settimana la firma del centrocampista Sounas con la Reggina. Tre anni importanti per il greco con la maglia del Monopoli ed il saluto che arriva dallo stesso attraverso i suoi canali social: “”Sono stati 3 anni importanti per la mia crescita professionale. Volevo ringraziare la società @monopolicalcio, in primis il presidente Onofrio Lopez e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo bellissimo viaggio, grazie ai direttori, allenatori, dottori, magazzinieri, e soprattutto ai tifosi che sono stati meravigliosi.. la mia vittoria più bella e stato conoscere persone che porterò sempre nel mio cuore! Grazie di tutto e arrivederci“.

