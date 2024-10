Reggina-Spal, la parata su Fabbian: le dichiarazioni del portiere Alfonso

Fa male riguardare Reggina-Spal per i tifosi della squadra amaranto. Una sconfitta immeritata ed inspiegabile, arrivata con il classico mezzo tiro in porta che poi era un cross con una maldestra deviazione di Gagliolo. E nonostante le tante occasioni da rete, la Reggina non è riuscita a pareggiarla. Tra le grandi opportunità, il colpo di testa di Fabbian, così commentato dal portiere Alfonso ad estense.com:

Le grandi parate di Alfonso

“Quella su Fabbian nel primo tempo credo sia tra le dieci migliori che io abbia mai fatto – riporta Estense.com -. Siamo un gruppo coeso che lavora tanto ed ha grandi margini di miglioramento e tante volte abbiamo giocato meglio senza portare a casa punti. Oggi abbiamo sofferto ma tre punti qua sono una manna dal cielo e siamo contenti di aver gratificato il nostro lavoro ed i nostri tifosi. Una vittoria così può comunque mascherare le tante cose sulle quali dobbiamo migliorare. Godiamoci il successo e pensiamo ad Ascoli per continuare così e dedico questa vittoria a tutti”.