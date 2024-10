Reggina: Sparacello blocca il nuovo attaccante. Sfuma Ripa?

di Matteo Occhiuto – Non dovrebbe essere Francesco Ripa il prossimo attaccante della Reggina di Roberto Cevoli. Nel corso della passata settimana, infatti, l’interessamento del DS Taibi nei confronti della punta attualmente in forza al Catania sembrava poter sfociare in un’offerta ufficiale.

Cosi, invece, non sarà: al momento, visti i tanti attaccanti a disposizione del trainer ex Renate, nessuna proposta è stata formulata. Una situazione che, secondo quanto raccolto dalla redazione di CityNow Sport, ha permesso alla Vibonese di accelerare, e non poco, con l’affare in fase avanzata ed in procinto di chiudersi positivamente.

Il club di via Petrara, in ogni caso, dovrà prima sfoltire il proprio reparto offensivo: in cima alla lista dei possibili partenti ci sarebbe Claudio Sparacello. L’ex Trapani, però, non ha acquirenti al momento e, comunque, pare che si stia oltremodo spendendo in ritiro per tentare di convincere il tecnico romagnolo a puntare su di lui per la stagione ventura.

Occhio, quindi, a dare per scontata la partenza della punta siciliana: qualora restasse, però, a partire potrebbe essere invece Jacopo Sciamanna che, in Serie C, ha decisamente più mercato.

Follow @teoocchiuto