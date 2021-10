Reggina: in arrivo lo sponsor principale. Accordo economico importante

L'avvio di stagione della Reggina, per quello che riguarda le maglie da gioco, ha evidenziato l'assenza di uno sponsor principale come invece lo si vede in quasi tutte le squadre dei vari campionati. Secondo quanto riferisce Gazzetta del Sud, questa mancanza è destinata a durare ancora poco: "La società amaranto del presidente Gallo avrebbe definito l'accordo per il main sponsor fino al termine di questo campionato. Dovrebbe trattarsi di un'azienda operante nel settore medico e diagnostico, il cui marchio risalterà nella parte centrale delle divise da gioco. Si parla di un accordo economico importante per il club che, con lungimiranza, ha atteso il passo giusto".