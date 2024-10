Reggina, spunta l’interesse della società Emax. Il club amaranto agli americani?

di Giuseppe Calabrò* – E’ una notizia trapelata dagli ambienti vicini alla società di Via Petrara , c’è un eventuale acquirente che concretamente ha intavolato stretti contatti con i vertici societari amaranto. La società E Max operante in tutto il Sud America in svariati settori della comunicazione e

dell’intrattenimento vanta anche partnership con società sportive di prima fascia in Argentina ,

Uruguay e Messico.

La E Max incarica il professionista reggino Giuseppe Misiti di curare la trattativa con la Reggina 1914.

Non sappiamo se il tavolo di concertazione avviato andrà a buon fine, ma un dato emerge chiaramente:

la Reggina e la città dello Stretto iniziano a suscitare interessi internazionali. Il rapporto fra Misiti e la società messicana si è avviato anche grazie ai buoni rapporti fra lo stesso Misiti e il

giocatore sudamericano del Gallico Catona, Martin Bueno: l’ E Max sullo stesso atleta detiene i diritti di procura .

La Reggina e il diesse Peppe Misiti hanno lavorato in maniera silenziosa in questi mesi, adesso si è alla

fase conclusiva. Bisogna andar cauti per non illudere gli appassionati, ma ci sono tutti i presupposti per il

buon esito della trattativa. Giuseppe Misiti, 36 anni, ha un curriculum di tutto rispetto.

* Addetto stampa Gallico-Catona