Reggina: arriva la squalifica per Nicola Bellomo

Il giocatore non potrà essere disponibile per la prossima sfida al Granillo

Il gol, l’esultanza, il parapiglia. Nicola Bellomo non si è potuto godere la terza marcatura stagionale perchè quel tipo di esultanza, che tra l’altro il giocatore ripete ogniqualvolta mette la palla in rete, gli è costata il cartellino rosso e la decisione del giudice sportivo di squalificarlo per una gara, quella che gli amaranto giocheranno domenica contro la Casertana. Terzo cartellino giallo per Reginaldo e Loiacono.

