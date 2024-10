Reggina: Lafferty e prossima stagione. Il presidente Gallo vuole esserci

La Reggina ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione. Dopo i test del primo giorno di raduno, nel pomeriggio di ieri la squadra sotto le direttive di mister Toscano e dell’intero staff tecnico, ha svolto la prima seduta con attività di richiamo. La ripresa dovrà essere a ritmi non sostenuti, in virtù di uno stop lunghissimo, la preparazione vera e propria la si farà dai primi di agosto.

Entusiasmo e voglia di ricominciare da parte di tutti, anche di coloro che sicuramente dovranno lasciare la Reggina per quella regola degli Over che più volte abbiamo raccontato. E grande entusiasmo ha manifestato anche il presidente Luca Gallo, a Reggio dallo scorso week end e puntualmente presente al centro sportivo S. Agata per accogliere tutti i calciatori.

Il massimo dirigente, questa volta, ha programmato una sosta più lunga del solito, c’è da organizzare la prossima stagione sotto tutti i punti di vista ma anche per confrontarsi sulle prossime mosse di mercato. E poi potrebbe arrivare anche l’ufficializzazione e quindi la presentazione dell’attaccante Lafferty.