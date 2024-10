Reggina: cosa accadrà stasera alle 20,30?

Il lavoro dell’ufficio comunicazione sale sempre più di livello. I giorni che ci stanno portando alla conferenza stampa del presidente Luca Gallo, sono stati scanditi quotidianamente da video di grandissimo effetto, coinvolgenti ed a tratti anche emozionanti, aumentando sempre più l’attesa dei tifosi.

Da qualche ora, sul profilo Instagram della società, è spuntato un countdown che fissa l’appuntamento alle 20,30 per la comunicazione di qualcosa. Si, ma cosa? Dato per scontato che non riguarda Menez, anche se questo è il pensiero di molti e per il quale l’annuncio avverrà tra qualche giorno, quale sarà la sorpresa riservata ai suppoters amaranto? Non ci resta che attendere.