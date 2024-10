Reggina, Strambelli: ‘I due segreti del successo. Uno: Cominciare. Due: finire

Sono stati cinque mesi intensi, bellissimi e per questo voglio ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete dato

Si susseguono gli interventi ed i saluti su profili social. I giocatori da ieri pomeriggio in vacanza, lanciano messaggi alla città ed alla tifoseria amaranto. E’ toccato a Nicola Strambelli: “I due segreti del successo: 1 Cominciare, 2 Finire…. ecco abbiamo solo cominciato ora ci sarà tempo per ricaricare e ritornare a finire quello che tutti noi sognavamo ma che sapevamo non fosse facilmente raggiungibile… sono stati 5 mesi intensi, bellissimi e per questo voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dato e per le grandi emozioni che ci avete fatto vivere, un grazie va anche ai miei compagni di squadra. Grazie a tutti. Forza Reggina

Leggi anche

Leggi anche