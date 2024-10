Reggina, il DG Andrea Gianni parla di tutto. Cevoli, Taibi, ambizioni e futuro

Diretto e con le idee chiare è intervenuto per smentire qualsiasi tipo di interessamento da parte della Reggina sul tecnico Eziolino Capuano, poi una lunga ed interessante intervista rilasciata a Radio Reggio Più il DG Andrea Gianni a 360 gradi sul mondo Reggina tra presente e futuro: “Alla Reggina in quel di Catania forse è mancata quella voglia in più che poteva servire, ma parlare dopo è sempre molto semplice. Adesso guardiamo avanti e pensiamo a migliorare dove in questa stagione siamo mancati.

E’ stata un’annata particolare, sono arrivato da poco tempo ma sono ben al corrente di come siano andate le cose. Credo si siano gettate le basi per qualcosa di interessante, bisogna cercare di aggiustare il tiro e individuare quei giocatori funzionali che possano permettere di fare quel salto definitivo e quindi tornare dove la Reggina merita. Sempre con quel cauto ottimismo che ci deve contraddistinguere perchè ci vuole umiltà, impegno, spirito di sacrificio, dedizione e cattiveria agonistica.

A Reggio ho trovato solo cose positive, una grande accoglienza, rispetto che ricevo e dò a tutti i collaboratori, dalla disponibilità di Massimo Taibi e la condivisione con lui delle scelte, ma anche i confronti con Cevoli, di negativo veramente nulla, tranne qualche piccolo passaggio di gestione.

Se vogliamo parlare del mister credo sia irrispettoso che una parte di stampa vada a raccontare di nuovi profili quando abbiamo ancora sotto contratto il nostro Roberto Cevoli a poche ore da una sconfitta e non possiamo permettere che la Reggina venga strumentalizzata. Taibi lo incontrerà e ne parleranno. Qualora non dovessero trovare la quadra siamo su profili comunque diversi da mister Capuano, che stimo e con il quale ho lavorato, ma non rientra nei nostri programmi.

Non entrerò nel merito della scelta, non sono la persona deputata per farlo. Taibi lo ha scelto ad inizio stagione, lo ha rivoluto alla fine, il tecnico ci ha permesso di disputare un campionato dignitoso, sono tutti questi elementi di valutazione per prendere una decisione.

Ho voglia di vedere una squadra con grande cattiveria agonistica in campo, lo vuole questa meravigliosa tifoseria e quindi su questo faremo delle valutazioni in sede di calciomercato insieme a quello che abbiamo in organico. Unità di intenti, sputare sangue in campo, lottare sempre per vincere.

Taibi in discussione? Assolutamente no. Fa parte della società, ha sofferto con la società nei momenti più complicati, è persona capace.

Il presidente Luca Gallo rappresenta a pieno il vero tifoso. Ci dà la carica quotidianamente, ha risposto con quel tweet rimotivando tutti ed invitandoci a pensare al futuro.

La società ha uno staff ben definito, non credo manchi nulla, qualche aggiustamento in reparti non particolari, di sicuro punto affinchè tutti lavorino con grande serenità.

Se i tifosi chiedono di aprire subito la campagna abbonamenti, significa che il presidente ha lavorato molto bene, lo faremo il prima possibile, ma nel rispetto dei tempi.

