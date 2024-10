Reggina, un altro straordinario primato sui tre gironi

“Nuova iniziativa di TuttoC.com, che racconta la stagione attuale con i numeri e le curiosità della stagione. Dopo le diverse iniziative sul pubblico che hanno caratterizzato le ultime domeniche, nuovo appuntamento legato alle vittorie dei club. Quali squadre hanno totalizzato più vittorie in Serie C? Si tratta della Reggina, attuale formazione capolista del raggruppamento, con 21 gare vinte su 30 giocate”.

Monza e Vicenza, le prime degli altri due gironi, hanno totalizzato 18 vittorie, ma sono scese in campo 27 volte e non 30 come gli amaranto. 18 vittorie anche per il Monopoli.