Reggina-Sudtirol: le formazioni ufficiali. Inzaghi cambia l’undici iniziale

Volti nuovi in quei ruoli che a Terni non avevano soddisfatto

E’ quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Reggina-Südtirol, gara valida per il terzo turno del campionato di Serie BKT e in programma alle ore 20:45. Di seguito, le scelte dei due tecnici:

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas. A disposizione: Ravaglia, Dutu, Loiacono, Camporese, Giraudo, Liotti, Lombardi, Lollo, Gori, Cicerelli, Santander, Ricci. Allenatore: Maurizio D’Angelo.

Südtirol (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, D’Orazio; Belardinelli, Pompetti, Nicolussi Caviglia; Carretta, Odogwu, Casiraghi. A disposizione: Harrasser, Iacobucci, Berra, Vinetot, Mazzocchi, Rover, Davi, Kofler, Marconi, Capone. Allenatore: Leandro Greco

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Alex Cavallina di Parma. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.