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Calabria, si torna al voto per i turni di ballottaggio

In 2 comuni calabresi in programma i turni di ballottaggio dopo le amministrative di due settimane fa

06 Giugno 2026 - 16:52 | red

ballottaggio elezioni

Si torna al voto, domani e lunedì, in Calabria. A Castrovillari e San Giovanni in Fiore, nel cosentino, infatti, sono in programma i turni di ballottaggio dopo le amministrative di due settimane fa.
 

A Castrovillari la sfida è tra Anna De Gaio, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, candidata sindaco per il centrodestra, che ha conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno, ed Ernesto Bello, espressione dell’area di centrosinistra, che ha ottenuto il 27,70%.

Nessuno dei due candidati ha formalizzato apparentamenti in vista del turno di domani.

A San Giovanni in Fiore il confronto è tra il candidato di centrodestra Marco Ambrogio, che al primo turno ha ottenuto il 45,24%, e Antonio Barile che, sostenuto da una lista civica, ha conquistato il 26,22% dei voti. Ambrogio è assessore comunale uscente e marito di Rosaria Succurro, la sindaca che ha lasciato l’incarico dopo l’elezione al Consiglio regionale nell’ottobre scorso.

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Calabria Politica

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