Reggina, per Taibi arriva adesso la parte più complicata del mercato

30 giocatori in organico, 31 con il possibilissimo arrivo di Baclet, più un esterno che Taibi sta ancora cercando. Obiettivo, per stessa ammissione del DS, ridurre il numero di elementi ad un massimo di 23/24, per mettere mister Cevoli nelle migliori condizioni di lavoro e gestione.

Con Curto che ha già salutato ed Emmausso pronto a farlo, tra gli under potrebbe uscire anche Bonetto (contratto biennale) ma il compito più arduo è rappresentato dalla sistemazione degli over. Zivkov sembra destinato a passare al Rende, le difficoltà potrebbero nascere nel momento in cui ci saranno da piazzare quei calciatori con in possesso un contratto biennale. Taibi dice di avere già risolto per due over, cessioni non ancora ufficializzate, la lista per regolamento ne consente un massimo di 14 ed in questo momento, qualora dovesse arrivare anche Baclet, si è sopra di quattro. Insieme a Zivkov potrebbero esserci Petermann e Maritato.

Quello che si vuole certamente evitare è il “fuori lista”, cioè l’esclusione dalla competizione di quei calciatori non rientranti nel progetto tecnico, ma comunque sotto contratto. Ci sono tredici giorni a disposizione per risolvere tutta questa serie di situazioni, anche se lo stesso Taibi ha mostrato molta serenità e sicurezza nel riuscire a mettere ogni tassello al proprio posto.

Ripetiamo, 23/24 giocatori in organico, 14 over.

