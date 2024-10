Reggina, Taibi: ‘L’attaccante a breve, questo il punto sulle cessioni’

Una campagna acquisti da completare con quel ruolo da tutti ritenuto il più importante, quello dell’attaccante, una squadra comunque già forte ed attrezzata. Il parere del DS Taibi, con le dichiarazioni rilasciate a Gazzetta del Sud: “Sono soddisfatto per quanto fatto fino ad oggi. A detta di tutti la Reggina è competitiva avendo qualità in tutti i suoi componenti, poi sarà come sempre il campo il vero giudice, ma sono convinto che la squadra non deluderà.

La società è meglio di quanto ci si potesse aspettare ed abbiamo un allenatore del quale personalmente sono entusiasta. Mimmo Toscano è bravissimo sul piano tecnico e su quello umano, quest’ultimo ancora più importante. E’ reggino e nel lavoro centuplica le sue forze ed il suo impegno, farà bene.

Beleck è una ipotesi, ma ho a disposizione un’altra soluzione, mercoledi potrò dare la risposta definitiva. L’uscita di Kirwan? Non lo avremmo mai ceduto, è stato lui a chiederlo per motivi personali e familiari, voleva avvicinarsi a Treviso.

Marino presto dovrebbe accasarsi al Fano, Strambelli potrebbe andare in B, ma ha tante richieste anche in C, comunque il prossimo ad uscire è Zibert pronto al trasferimento al Bisceglie, anche se l’ipotesi Palermo non è da escludere. Sono in dubbio sulla necessità di portare a casa un terzo portiere, magari un esperto da affiancare a Guarna e Farroni, Lo Faro è giovane e di prospettiva, farà anche lui la trafila”.

Leggi anche