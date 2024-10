Reggina: Taibi interviene sul calciomercato, gli attaccanti e parla dell’emozione sotto la Curva

Nel corso della trasmissione “11 in campo“, condotta dal giornalista Maurizio Insardà, è intervenuto il Ds della Reggina Massimo Taibi. Di seguito alcuni passaggi:

“Aspetteremo la fine di dicembre e tireremo le somme, anche se in questo momento credo non si debba fare molto. Giochiamo senza un attaccante vero ma abbiamo fatto più gol di tutti. Quest’anno per come gioca Pippo Inzaghi con gli esterni che spingono e tanti cross, Galabinov, Santander e Gori potrebbero essere importantissimi. Poi a gennaio faremo le valutazioni del caso. Galabinov sta recuperando e speriamo di averlo per gennaio, puntiamo molto su Santander, lo stiamo aspettando”.