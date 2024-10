Reggina: Taibi sulle voci riguardo la cessione societaria, il calciomercato e Stavropoulos

Nonostante la buona posizione in classifica, ha lasciato qualche strascico la seconda sconfitta consecutiva in casa della Reggina. Soprattutto dopo quel primo tempo ben giocato e l’inspiegabile secondo con un calo pauroso della squadra. Ha parlato a Gazzetta del Sud il ds Taibi:

“In un campionato così lungo e logorante come quello di serie B, può succedere un black out pressochè totale. Tra di noi c’è stato un confronto lungo e costruttivo, i ragazzi sono i primi ad essere dispiaciuti ed amareggiati per il modo in cui è maturata la sconfitta di domenica. Sono convinto che squadra e staff tecnico troveranno subito le giuste contromisure per dimostrare a tutti sin dalla trasferta di Benevento che ce la possiamo giocare con tutti. E’ giusto anche riconoscere i meriti degli avversari i quali, a mio parere, rientrano tra le squadre più attrezzate e valide del torneo cadetto”.