Reggina, Taibi scatenato. Obiettivo centrocampista, c’è da fidarsi… è dell’Atalanta

Taibi scatenato. Almeno questo è quello che ci riferiscono in questa precisa fase del calciomercato. Sta per chiudere la trattativa per portare in amaranto l’attaccante Lafferty, ha già dialogato con diversi procuratori per sfoltire la rosa dai tanti Over ed è pronto a portare in riva allo stretto giovani Under per rendere ancora più forte la squadra da mettere a disposizione di Mimmo Toscano.

L’ultimo nome, così come riportato da Gazzetta del Sud, è quello del centrocampista Marco Carraro, classe 98, di proprietà dell’Atalanta, attualmente in forza al Perugia dove ha collezionato 31 presenze. I dialoghi con la società orobica sono continui, visti i sondaggi anche per l’estremo difensore Carnesecchi, oggi più lontano.

Carraro è un calciatore che può ricoprire in mezzo al campo diversi ruoli, nonostante la giovane età, ha maturato diverse esperienze, oltre ad aver già indossato la maglia azzurra delle nazionali Under 15-16-20 e 21.