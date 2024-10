Reggina: Taibi fa il punto sulle cessioni e ne spiega il momentaneo stop

Frecciatina per Zibert. Il giocatore ha rifiutato la Turris

Una parte dell’intervista di Taibi su Gazzetta del Sud, è concentrata sulle possibili cessioni dei vari Corazza, De Francesco, Blondett, Sarao, Nielsen, Zibert: “Alcuni calciatori temporeggiano, in attesa di capire quale possa essere la destinazione migliore. Altri invece non hanno pienamente metabolizzato il fatto che lasceranno Reggio dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione. Da un lato li capisco, anche perchè nutro una enorme stima per tutti loro.

E’ vero che l’opera di sfoltimento resta imponente, ma se ci facciamo prendere dall’ansia rischiamo soltanto di commettere errori, anche perchè le richieste non mancano.

Zibert? Era tutto fatto, ma all’ultimo momento il ragazzo ha detto che preferiva andare in una squadra del nord, vicino alla propria famiglia. Rispetto la sua scelta, anche se poteva comunicarla prima di farmi trattare il trasferimento a Torre del Greco“.