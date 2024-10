Reggina, Taibi: ‘Siamo tanti? Il S. Agata è grande, ecco come divideremo i gruppi’

Una lunga intervista su Gazzetta del Sud con il ds Taibi a tutto campo sul calciomercato. Partendo dalle prossime operazioni in entrata: “Con Crisetig speriamo di risolvere tutto lunedi, mentre insieme a Lorenzo Peli arriveranno altri due calciatori (Charpentier dovrebbe essere uno dei due).

Carraro, Falcinelli e Folorunsho sono nomi che abbiamo sul nostro taccuino, ma il mercato è imprevedibile e tutto si può modificare in poco tempo. Poi sapete come lavoro, non metto mai un solo nome nella lista.

Leggi anche

Organico numeroso? Abbiamo la fortuna di lavorare in un centro sportivo che il presidente Luca Gallo ha trasformato in un gioiello. Aspettando di piazzare qualcuno, la squadra può lavorare divisa in gruppi, da una parte quelli sicuri di restare e dall’altra quelli che sono sicuri di andare via”.