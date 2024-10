Reggina, Taibi dialoga con Juventus e Parma ed aspetta Cevoli

Massimo Taibi senza soste. In giro per l’Italia alla ricerca di calciatori che possano tornare utili alla causa Reggina e sempre in attesa di poter ufficializzare il nuovo tecnico, con quest’ultimo che discute ancora con il Renate riguardo la rescissione.

I confronti del nuovo DS amaranto sono soprattutto con quelle società con le quali Taibi ha rapporti consolidati. Oggi il quotidiano Gazzetta dello Sport lancia due possibili obiettivi: “L’annuncio di Cevoli atteso nelle prossime ore, non frena gli incontri di Taibi con dirigenti di club di serie superiore per allestire l’organico.

Con la Juventus sono aperti i dialoghi per riuscire ad avere a titolo di prestito prestito il difensore centrale e capitano della formazione Primavera, Alessandro Vogliacco, da qualche mese nella nazionale azzurra Under 20. E nel fine settimana, Taibi vedrà il Parma per l’attaccante Galuppini e non solo”.