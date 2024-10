Reggina: Taibi frena su Falcinelli. Sul difensore dialoghi con Raiola

Un lungo intervento sul calciomercato in entrata ed uscita del ds Taibi a “Buongiorno reggina”. In altra parte del nostro giornale si è parlato dei casi più spinosi in uscita, poi alcuni passaggi anche sulle entrate.

“Tutti danno Falcinelli per scontato. Ha un contratto per noi inaccessibile e per il momento siamo lontani. Nel rapporto qualità prezzo cerchiamo alternative, fermo restando che ad oggi i cinque attaccanti importanti li abbiamo. Non c’è la frenesia di chiudere per Falcinelli perchè comunque in organico qualitativamente e numericamente ci siamo. Charpentier ha già firmato, farà un programma diverso perchè reduce da infortunio. Ci vorranno due o tre settimane prima di averlo.

Sulla corsia di sinistra non è Costa il nostro obiettivo. C’è l’imbarazzo della scelta in quel ruolo, ma ripeto, oggi la priorità è quella di scremare la lista degli Over. Alcuni stanno prendendo tempo e questo crea disagio a tutti. Folorunsho potrebbe essere uno dei due centrocampisti in entrata, ma ne parliamo solo quando ne siamo sicuri, l’esperienza Rami insegna. Devo parlare nuovamente con il suo procuratore.

In difesa sono stati presi giovani interessanti ed ora toccherà ad un Over, quindi giocatore di esperienza. A noi serve un giocatore che ci dia solidità, non necessariamente un nome di prestigio, può essere anche di categoria, ma solido, forte. Felipe solo un sondaggio e nulla più. I discorsi per questo ruolo sono avviati con Mino Raiola“.