Come sempre chiaro e diretto il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi che, intervistato da Radio Punto Nuovo, ha parlato del mercato in uscita: “Dobbiamo sfoltire le rosa e ci saranno almeno 5-6 cessioni. Corazza è fra i possibili partenti perché in avanti dobbiamo farne uscire tre e lui ha diverse richieste. Guarna? Resta con noi“.