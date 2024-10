Reggina – Taibi infuriato, convocazione urgente per tecnico e giocatori

Pochi minuti fa, in altra pagina del nostro giornale, ma solo provocatoriamente, abbiamo citato una frase recente del Ds Taibi riguardo l’impegno che ogni giocatore dovrebbe profondere in campo e le conseguenze alle quali lo stesso direttore faceva riferimento nel caso in cui questo non fosse avvenuto: “Li attacco al muro”.

E secondo quanto abbiamo raccolto pochi minuti fa, un arrabbiatissimo Taibi ha voluto il confronto immediato con tecnico e giocatori per l’inguardabile prestazione fornita dalla squadra contro il Monopoli. Ingiustificato soprattutto l’atteggiamento ed i tanti errori che ne hanno caratterizzato il match, comportamenti che non rispecchiano lo spirito che per lungo tempo lo stesso DS ha cercato di inculcare ai propri calciatori.

Troppo brutti per essere veri si era detto dopo Trapani, dopo la partita di Vibo si è riusciti addirittura a fare peggio, nonostante in mezzo vi sia stata la vittoria con il Bisceglie che anche sotto l’aspetto psicologico avrebbe dovuto dare una buona mano di aiuto.

Sabato si andrà a Catanzaro, Taibi non ha voluto perdere tempo nell’approfondire quanto accaduto questo pomeriggio e probabilmente cercando di mettere nuovamente in chiaro concetti e posizioni della società. Si spera questa sia l’ultima.