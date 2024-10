Reggina, Taibi rompe il silenzio. Le speranze, Inzaghi e il calciomercato

Dopo un lunghissimo periodo di silenzio, è tornato a parlare il ds Taibi, lo ha fatto ad Antenna Febea.

“La squadra si è radunata, adesso si inizia a faticare e per il 2 di agosto siamo fiduciosi. Saremo certamente in ritardo, ma dobbiamo impegnarci e lavorare per farci trovare in qualche modo pronti. Lo stato d’animo non può essere dei migliori, ma i ragazzi vi dico sono sereni, il nostro compito è quello di continuare a lavorare curando la parte tecnica, io sono sempre a contatto con la proprietà, ma non sono mai entrato nel merito della possibile cessione del club. Io porto rispetto per chi investe dei soldi sulla Reggina, per i colpevoli da trovare si vedrà più avanti. Domani al S. Agata ci sarà Pippo Inzaghi ad allenare il gruppo. Il tecnico ha fatto un lavoro importante nella scorsa stagione, ma non voglio parlare dei singoli, qui ci si deve concentrare sulla squadra e sperando che vada come deve andare, almeno sul piano fisico, ripeto, dobbiamo farci trovare pronti. Sono qui da cinque anni ed è stato sempre un crescendo di risultati, ma anche in mezzo a tantissime difficoltà, anche quelle sempre in crescita”.