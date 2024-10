Taibi: ‘Voglio portare la Reggina in A’. Poi parla di Menez e del suo rapporto con Luca Gallo

Nuova intervista realizzata da Gazzetta del Sud con il Ds amaranto Massimo Taibi. Tra i temi trattati, la sua posizione contrattuale ed il desiderio di poter continuare, il calciomercato e Menez e poi l’intuizione Folorunsho:

“ Folorunsho prima che venisse a Reggio in pochi lo conoscevano. A Bari era poco impiegato, avevo intuito che si trattava di un elemento dotato. Il Napoli proprietario del cartellino, ci ha consentito di prenderlo solo in prestito con la promessa di rivederci a giugno per parlare del suo futuro. Avrò modo nelle prossime settimane di incontrare Giuntoli “.

“Con il presidente Luca Gallo ci possono essere state delle diversità di vedute come in ogni migliore famiglia, sempre comunque nel rispetto dei ruoli. Continuo ad avere un eccellente rapporto con il patron ed anche con il neo direttore Mangiarano c’è un buon feeling. E’ un professionista che conosce a fondo la macchina organizzativa di una società. Io vorrei rispettare il contratto in scadenza nel 2022, il mio obiettivo è portare la Reggina in A, nessuno può considerarsi infallibile. Ho commesso qualche errore ma ho la coscienza a posto”.