Reggina, Taibi: ‘Mi sto muovendo sul mercato. Il presidente ha un desiderio’

C’è fiducia per quello che accadrà tra il 7 e l’8 di maggio, giorni in cui si attendono notizie riguardo il futuro di questo campionato. Ne ha parlato a Gazzetta del Sud il DS Taibi: “Aspetto l’ufficialità per iniziare a pianificare la nuova stagione. Penso che i campionati di serie C saranno definitivamente sospesi, sarebbe complicato per tutti tornare in campo. Se poi si dovesse decidere il contrario, non avremmo problemi a giocare le ultime otto gare. Ghirelli è stato chiaro. L’Assemblea dei club giovedi indicherà le tre squadre promosse. Non è da scartare l’ipotesi che il Consiglio Federale possa rimandare la decisione di qualche settimana, ma anche in presenza di un rinvio, i nostri calciatori potranno tornare nei loro comuni di residenza.

Sono a Reggio da due mesi e hanno il diritto di riabbracciare le loro famiglie. Le eventuali sedute collettive inizieranno non prima del 18 maggio. Ho iniziato a fare qualcosa, ma è opportuno non fare anticipazioni, niente nomi. Con il presidente Luca Gallo ci confrontiamo quotidianamente e non vede l’ora di gioire per la promozione. Ha il desiderio di scendere in Calabria per abbracciare squadra e tifosi, spero presto di rientrare anche io”.