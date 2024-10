Reggina: Taibi ha fissato l’appuntamento con il Milan. E’ quello decisivo

Enrico Guarna sarà ancora il portiere della Reggina anche per la prossima stagione. La titolarità la deciderà mister Toscano, mentre l’idea che sta portando avanti il Ds Taibi è quella di puntare sull’affiancamento di un estremo difensore giovane. Ricordiamo che l’obiettivo iniziale era Marco Carnesecchi, oggi in forza al Trapani ma di proprietà dell’Atalanta. Il tira e molla e la numerosa concorrenza, hanno portato il DS ad orientarsi verso altro, ma sempre su un giovane promettente e di qualità. Ed allora si sono infittiti i dialoghi con Paolo Maldini per Alessandro Plizzari, quest’anno in prestito al Livorno, tanto da far pensare che la trattativa potrebbe concludersi in maniera rapida e positiva.

Leggi anche

E l’appuntamento decisivo è fissato per questa settimana. Taibi andrà a Milano per un nuovo confronto che potrebbe essere quello conclusivo. Scontato che per un Under che arriva, appunto Plizzari, un altro dovrebbe andare via, Farroni. Per quest’ultimo una stagione e mezza alla Reggina, solo due presenze nello scorso campionato.