Reggina: i confronti di Taibi per eventuali cessioni ed i rinnovi

Intervenuto a Passione Amaranto, il DS della Reggina Massimo Taibi, ha parlato anche di confronti con una parte di calciatori e rinnovi per quei contratti in scadenza nel 2020:

Leggi anche

“Ho appuntamenti importanti a Milano. Al mio rientro a Reggio parlerò con chi sta giocando meno e se ha dei problemi ne parleremo. In questo momento nessuno ha espresso il desiderio di andare via. Arrivando due giocatori in più e la concorrenza chiaramente aumenta, credo che tutti i ragazzi faranno fatica ad andar via. Comunque anche quelli che hanno giocato meno hanno richieste, ce ne sono arrivate anche per qualcuno dei nostri giocatori più esperti, le abbiamo rispedite al mittente.

I rinnovi di Bellomo e Salandria? Stiamo analizzando i contratti singolarmente. Le priorità sono Nicola Bellomo ed un altro calciatore, per gli altri vedremo”.