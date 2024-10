Reggina: Taibi fa il punto sul mercato su Rubin, Doumbia e Salandria

Dopo l’analisi sulla prima sconfitta subita, il DS Taibi a Gazzetta del Sud, parla di mercato con l’attenzione adesso sulle possibili operazioni in uscita: “Ho parlato con Rubin, al nord ci sono società che lo stanno seguendo. Si tratta di un professionista serio, noi non vogliamo mandare via nessuno ma è chiaro che per qualcuno gli spazi si ridurranno ulteriormente.

Doumbia è stato richiesto dalla Cavese, mentre Salandria dovrebbe andare al Catania e nel corso della settimana la trattativa potrebbe chiudersi. Il giocatore ha accettato di buon grado il trasferimento, siamo in attesa”.

