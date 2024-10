Reggina, Taibi: ‘Serie A? No, ci sono almeno 6-7 squadre davanti, come quest’anno…’

Impegnatissimo a costruire la Reggina che sarà, il DS Taibi, nell’intervista rilasciata a TB, tra le tante cose, ha parlato anche dei segreti del successo amaranto e degli obiettivi per il futuro: “Sono tante le componenti che hanno concorso a realizzare questo capolavoro: un presidente che ci ha dato fiducia, un grande allenatore, la scelta di ottimi giocatori e un pubblico caloroso che non ha mai mancato di sostenerci.

Mimmo è intoccabile. Non esiste un solo motivo per cui la Reggina dovrebbe privarsi di un tecnico eccezionale. Insieme stiamo già progettando la prossima stagione.

Obiettivo serie A? No. Faremo di tutto per allestire una squadra in grado di disputare un buon campionato, sperando di restare agganciati al gruppo delle prime. Nella prossima Serie B ci saranno 6-7 squadre che partiranno davanti a noi. Dovremo scalare posizioni. Anche quest’anno gli addetti ai lavori non ci collocavano tra le favorite, poi invece…”.