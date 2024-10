Reggina: l’appello del Ds Taibi ai tifosi e quel sogno nel cassetto

Nella lunga intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il Ds Massimo Taibi riserva un passaggio riguardo il suo sogno nel cassetto, ma anche ai tifosi, alla loro importanza ed a qualche critica piovuta nei confronti della squadra dopo la doppia sconfitta.

“Ho un chiodo fisso da quando sono tornato. Non so quando, se quest’anno, quello prossimo, ma voglio rivedere la Reggina dove l’ho lasciata da calciatore e per continuare a sognare abbiamo bisogno dell’affetto della gente. I nostro tifosi sono importantissimi anche se non possono venire allo stadio, alcune critiche feroci non ci aiutano”.