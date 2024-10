Reggina, il Taranto dopo la settimana più difficile. Zeman: ‘Vogliamo riconquistare i tifosi’

di Pasquale Romano – Basta schiaffi. Dopo aver partecipato attivamente alla ‘resurrezione’ di Vibonese, Siracusa e Melfi, la Reggina domani ospiterà al Granillo un Taranto in crisi di risultati. Stavolta non c’è nessuna intenzione da parte degli amaranto di porgere per l’ennesima volta l’altra guancia…:“Questa settimana ho visto la giusta carica e degli allenamenti che mi hanno mostrato una squadra in gran forma. Speriamo di riproporre domani quello che abbiamo espresso in allenamento cosi da poter tornare a trascinare i tifosi”, le parole di Zeman alla vigilia.

E’ stata la settimana più lunga e difficile in casa amaranto. La quarta sconfitta consecutiva ha lasciato scorie di nervosismo, emerse al S.Agata durante un litigio tra Oggiano e Knudsen. Il giorno dopo pace tra i due giocatori e video di gruppo pubblicato da Coralli e compagni, nel quale si invitava il popolo amaranto a presenziare nella sfida di domani, per incitare e sostenere una squadra alle prese con un momento delicatissimo.

“Non ho letto nulla di quello che è stato scritto, eccezion fatta per un articolo che ha travisato le mie parole. Non ho mai detto che non esiste un allenatore che può far meglio di me in questa squadra, ma se che se qualcuno c’è ben venga”, ha precisato Zeman in conferenza stampa, aggiungendo che la sfida con il Taranto è importante ma non decisiva, ‘siamo a due punti soltanto dalla salvezza diretta, dobbiamo superare le difficoltà psicologiche dovute ai 4 ko di fila’.

Appaiate in classifica e nel morale, complici gli ultimi risultati negativi, Reggina e Taranto proveranno a battere la paura prima dell’avversario. Per gli amaranto tornare alla vittoria sarebbe l’unica medicina per mettersi alle spalle un mese nero, nel quale la fiducia è crollata assieme alla qualità del gioco e la compattezza di una squadra apparsa smarrita, priva della determinazione messa in campo nelle prime nove giornate di campionato.

Quale la Reggina che scenderà in campo di fronte ai due ex attaccanti amaranto Viola e Balistreri, l’eroe del San Filippo? Gli ultimi allenamenti a porte chiuse hanno impedito di cogliere possibili novità di formazione, il tecnico boemo ha aperto ad alcune modifiche: “Fare due avvicendamenti sarebbe rischioso. uno ci può stare. Ricordiamo, però, che dicembre si avvicina e in quella fase giocheremo sei partite in poco tempo e sarà il momento di fare un po’ più di turn over”.

La catena di destra sembra essere totalmente coinvolta nei tre dubbi di formazione. In difesa Maesano appare in vantaggio nei confronti di Cane, a centrocampo ballottaggio tra Bangu e Knudsen, in attacco potrebbe finalmente essere il momento di Tripicchio (finora oggetto misterioso) con Oggiano destinato alla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3) – Sala; Maesano, Gianola, Kosnic, Possenti; Bangu, Botta, De Francesco; Tripicchio, Coralli, Porcino. All. Zeman