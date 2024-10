Reggina, tensione e attenzione come se oggi giocasse

Certificato che il quartultimo posto è garanzia di salvezza senza la disputa del play out, le attenzioni adesso si rivolgono a quelle posizioni di classifica che, invece, potrebbero essere ancora zone di pericolo. Guardarsi quindi alle spalle soprattutto da Paganese a quota 28 e Fondi a 26 è un obbligo, osservando da spettatori quello che succederà questo pomeriggio, speranzosi che poco si muova, visto il turno di riposo degli amaranto.

Per le dirette concorrenti non sarà una giornata tranquilla, visto che proprio il Fondi renderà visita alla Sicula Leonzio, mentre la Paganese si giocherà un super derby in casa contro una Casertana in grande crescita e reduce dalla imprevista vittoria interna contro la capolista Lecce. Senza dimenticare che la prossima settimana, le due formazioni si troveranno di fronte per un match probabilmente decisivo.

Reggina quindi alla finestra, incrocia le dita e si augura che il pomeriggio di oggi possa lasciare anche in parte le situazioni di classifica inalterate.