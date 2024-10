Reggina-Ternana: esordio del reggino Andrea Ripepi su Eleven Sports

Reggina-Ternana è il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie C. Partita ad altissima tensione per l’importanza che riveste, un match che potrebbe consentire agli amaranto di allungare ulteriormente il passo, ma di fronte ad una compagine, quella rossoverde, intenzionata a giocarsi la grande opportunità di accorciare le distanze.

L’incontro sarà trasmesso da Rai Sport, mentre per gli affezionati del web, ci sarà come sempre la possibilità di vederlo attraverso Eleven Sports con l’esordio in cronaca del reggino Andrea Ripepi, conosciuto giornalista di RTV, da anni conduttore della seguitissima trasmissione “Fuorigioco”.

Anche dalla redazione sportiva di CityNow sport il più grosso in bocca al lupo al collega Andrea.

Intanto si registra al Granillo la presenza del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

