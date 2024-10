Reggina-Ternana: per chi non sarà al Granillo, ecco come vedere la partita

Probabilmente non sarà un altro spettacolo come Reggina-Bari, ma l’incontro tra gli amaranto e la Ternana riveste comunque la stessa importanza. I punti in palio sono pesantissimi, per la squadra di mister Toscano la possibilità di allungare ulteriormente rispetto alle inseguitrici, per i rossoverdi forse l’ultima opportunità per accorciare le distanze dalla vetta.

Leggi anche

Il Granillo presenterà un ben colpo d’occhio, ma per chi non avrà la possibilità di seguirla dal vivo, la possibilità per vedere la partita è attraverso la piattaforma Eleven Sports in pay per view e lo si potrà fare attraverso pc, tablet, smartphone e smart tv tramite la loro app dedicata. Inoltre trattandosi di un posticipo l’incontro potrà essere visto in chiaro su Rai Sport, canale del digitale terrestre.

Si ricorda, per quanto riguarda la piattaforma Eleven Sport, che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.