Reggina, secondo test consecutivo: superato l’ASD Reggio. Adesso la Salernitana

Assenti anche oggi Di Grazia e Montalto

Prosegue la marcia di avvicinamento della Reggina alla nuova stagione. Dopo l’allenamento congiunto con il Lazzaro, la squadra amaranto è tornata in campo oggi al centro sportivo Sant’Agata per affrontare l’ASD Reggio Calcio.

Il test ha visto protagonisti soprattutto i calciatori che avevano riposato nella partitella di ieri. Ancora assenti Di Grazia, tenuto a riposo in via precauzionale, e Montalto, non ancora al meglio della condizione.

La formazione amaranto

REGGINA – (4-3-3) – Boschi; Palumbo, R. Girasole, Adejo, Distratto; Zenuni, Salandria, Barillà; Edera, Ferraro, Grillo. Allenatore: Trocini

I gol di Ferraro e Adejo

Nel primo tempo la Reggina ha sbloccato il risultato grazie a Ferraro, abile a finalizzare un assist preciso di Barillà. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Adejo, bravo a sfruttare un cross di Grillo.

Numerose le occasioni create dagli amaranto nel corso del match, ma il punteggio è rimasto sul 2-0 per via di alcune imprecisioni sotto porta. Adesso ci si prepara ad un confronto vero, quello di domenica sera contro la Salernitana all’Arechi.